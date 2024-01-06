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Мата покинул японский клуб, проведя на поле 10 минут

35-летний испанец стал свободным агентом.
Сегодня, 14:07
Хуан Мата / Vissel Kobe
Хуан Мата / Vissel Kobe

Бывший игрок МЮ и Челси Хуан Мата снова стал свободным агентом.

35-летний испанец последние полсезона выступал за японский Виссел Кобе, за который сыграл лишь раз, проведя на поле 10 минут.

Клуб и игрок решили не продлевать контракт, так что Хуан снова является свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что МЮ не отпустит Санчо в Боруссию на постоянной основе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хуан Мата

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