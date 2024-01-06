Мата покинул японский клуб, проведя на поле 10 минут
35-летний испанец стал свободным агентом.
Бывший игрок МЮ и Челси Хуан Мата снова стал свободным агентом.
35-летний испанец последние полсезона выступал за японский Виссел Кобе, за который сыграл лишь раз, проведя на поле 10 минут.
Клуб и игрок решили не продлевать контракт, так что Хуан снова является свободным агентом.
Ранее также сообщалось, что МЮ не отпустит Санчо в Боруссию на постоянной основе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!