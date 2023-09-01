Чемпион мира и Европы продолжит карьеру в Японии

Хуан Мата присоединится к команде, в которой еще совсем недавно выступал Андрес Иньеста.

Покинув Галатасарай в качестве свободного агента, Хуан Мата нашел себе новую команду.

Как сообщает Фабрицио Романо, 35-летний испанец согласовал контракт с Виссел Кобе.

Напомним, что ранее за японский клуб выступал другой знаменитый испанец, Андрес Иньеста, который отдал этой команде пять лет своей карьеры. Но совсем недавно он ушел в Эмирейтс из ОАЭ.

Мата присоединился к Галатасараю год назад, покинув Манчестер Юнайтед по завершению его контракта с клубом. В составе турецкого клуба полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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