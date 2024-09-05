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Каземиро останется в Манчестер Юнайтед

Тен Хаг верит в полузащитника.
Сегодня, 17:19
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро останется в клубе, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что бразилец входит в планы Галатасарая, однако инсайдер опроверг эту информацию.

Каземиро останется в клубе минимум до лета 2026 года, и уже включен в заявку клуба на Лигу Европы.

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг верит, что бразилец сможет вернуть оптимальную форму и поможет клубу в текущем сезоне.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок МЮ продолжит карьеру в Австралии.

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