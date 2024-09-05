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Лидер Ман Сити и сборной Испании высказался о номинации на Золотой Мяч

Родри считает, что в этой награде слишком много зависит от пиара.
Вчера, 22:24
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Опорный полузащитник Ман Сити и сборной Испании Родри прокомментировал решение France Football номинировать его на Золотой Мяч-2024.

По словам Родри, он гордится этим достижением.

«Я очень горжусь. Посмотрим, что произойдет. Я не могу это контролировать. Что бы ни случилось, я это приму и буду благодарен, потому что я вхожу в число претендентов - а это уже мечта и комплимент. Что бы ни случилось, я приму это».

Испанец также выразил сомнения относительно того, является ли он реальным претендентом на награду, ведь игроки его позиции не получают большого количества пиара.

«Опорные полузащитники - это не то, что нравится специалистам по маркетингу и болельщикам в футболе. Им нравятся забитые голы и результативные передачи. По этой причине эти награды присуждаются нападающим, вингерам или атакующим полузащитникам», - сказал Родри для ВВС.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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