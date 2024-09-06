Довбик - в ТОП-5 по размеру зарплаты в Роме

Украинец оказался в числе тех, кто получает в Риме солидные деньги.

Минувшим летом форвард сборной Украины Артем Довбик сменил Жирону на Рому.

При этом сначала фаворитом на футболиста был Атлетико. Но в борьбу за игрока вступили "джаллоросси", в составе которых теперь он и выступает.

Итальянское издание Calcio e Finanza поделилось зарплатной ведомостью римлян, из которой можно сделать вывод, что Довбик - один из наиболее высокооплачиваемых игроков команды.

По информации источника, Артем зарабатывает 3,5 миллиона евро за сезон после вычета налогов. Это позволило ему занять место в пятерке самых выспокооплачиваемых футболистов команды Даниэле Де Росси.

Такую же зарплату получают защитник Эван Н'Дика, капитан Лоренцо Пеллегрини и новичок Марио Эрмосо. Больше только у Пауло Дибалы и Леандро Паредеса - по 4,5 миллиона.

Ранее стало известно, что Артем Довбик будет вынужден пропустить матчи Лиги наций - форвард не поможет сборной Украины в играх с Албанией и Чехией.

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