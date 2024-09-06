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Роналду: Победа на Евро с Португалией приравнивается к победе на чемпионате мира

Криштиану считает, что у него нет необходимости выиграть мундиаль.
Сегодня, 12:34
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Сборная Португалии победила сборную Хорватии со счетом 2:1 в матче первого тура Лиги наций-2024/25.

Победный гол оказался на счету Криштиану Роналду, для которого этот результативный удар стал 900-м в карьере.

После игры 39-летний португалец заявил, что его достижения сравнимы с достижениями Лионеля Месси, который в 2022 году стал чемпионом мира.

"Победа Португалии на Евро-2016 эквивалентна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые мне очень нужны, так что я не мотивирован этим (победой на чемпионате мира)", - цитирует португальца Goal.

Напомним, что после матча Криштиану Роналду признался, что он всегда знал, что сможет забить за карьеру 900 голов.

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