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Барселона сохраняет интерес к бывшему лидеру Ювентуса

Адриен Рабьо все еще может получить контракт в этом сезоне.
Сегодня, 16:50
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Барселона продолжает раздумывать над подписанием Адриена Рабьо, утверждает Mundo Deportivo.

Летом хавбек стал свободным агентом, и с ним вели переговоры чуть ли не все топ-клубы Европы, однако никто не сумел договориться.

Дело в том, что Рабьо требует 10 млн евро в год по контракту, а также его агент тоже имеет свои немалые запросы.

Однако после закрытия окна интерес к игроку сохранила только Барселона, которой нужно как-то решать проблему в полузащите.

Вариантов у каталонцев немного, либо убедить Рабьо снизить запросы и заявить вместо кого-то из травмированных, либо принять его условия, но попытаться продать его уже следующим.

Ранее также в Реале прокомментировали травму Милитао.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Адриен Рабьо

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