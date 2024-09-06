Молодежная сборная Украины не без проблем победила Сербию

Коллектив Унаи Мельгосы одолел соперника по отбору на Евро-2025.

В рамках отбора на Евро-2025 до 21 года Украина встретилась с Сербией.

Соперник "сине-желтых" уже на 7-й минуте открыл счет, забив достаточно сомнительный гол, но VAR в этом матче не работал, поэтому арбитр не мог просмотреть момент на предмет офсайда.

Еще до перерыва, впрочем, коллектив Унаи Мельгосы сравнял счет в матче. Автором гола стал Назар Волошин, которому отличную длинную передачу отдал Арсений Батагов.

В начале второго тайма нашу сборную вперед вывел Егор Ярмолюк. Полузащитник отличился с пенальти.

Украина U-21 - Сербия U-21 2:1

Голы: Волошин, 34, Ярмолюк (пен.), 58 - Баждар, 7

Украина U-21: Нещерет - Крупский (Роман, 77), Салюк, Батагов, Смоляков - Очеретько, Рубчинский (Федор, 77), Ярмолюк (Яцик, 59) - Квасница (Брагару, 59), Краснопир, Волошин (Мельниченко, 78).

Сербия U-21: Лиескич - Серафимович (Величкович, 67), Илич, Миличич - Мимович, Вукичевич (Петкович, 83), Джодич, Милованович - Шливич (Трифунович, 67), Миятович (Милошевич, 82), Баждар.

Предупреждения: Шливич, Лиескич.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!