Капитан Милана может уйти бесплатно - клуб не предлагает ему новый контракт

Воспитанник и капитан Милана Давиде Калабрия рискует покинуть клуб следующим летом в статусе свободного агента.

У 27-летнего итальянца истекает срок действия контракта, но "дьяволы" не ведут с ним переговоры о продлении, сообщает SempreMilan со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

После потерь Хакана Чалханоглу и Джанлуиджи Доннаруммы Милан очень осторожно себя вел в плане контрактов. Однако ситуация с Калабрией не подпадает под данный критерий.

По информации источника, последний раз стороны общались на тему продления соглашения "месяцы назад". И тогда они ни к чему не пришли.

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Минувшим летом Калабрия мог покинуть родной клуб, но он отказался от перехода в Галатасарай, несмотря на щедрое предложение.

В то же самое время Милан приближается к продлению контракта с Майком Меньяном, который, как ожидается, получит значительное повышение оклада.

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