Вингер Манчестер Юнайтед может отправиться под "крыло" Моуринью
Вингер Манчестер Юнайтед Антони приближается к тому, чтобы покинуть английский клуб.
Как сообщает Daily Mail, 24-летний бразилец настаивает на уходе в аренду, чтобы реанимировать карьеру. "Красные дьяволы" готовы содействовать арендной сделке.
Интерес к вингеру приписывают его бывшему клубу Аяксу, а также командам Испании, Франции и Саудовской Аравии.
Но, по информации источника, главным претендентом на футболиста считается Фенербахче, так как в Турции до сих пор открыто трансферное окно.
Читай также: В Жироне признались, почему продали Довбика
Напомним, что "желтых канареек" возглавляет бывший тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
Контракт Антони с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2027 года. Считается, что бразилец зарабатывает около 200 000 фунтов в неделю.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!