Вингер Манчестер Юнайтед может отправиться под "крыло" Моуринью

Карьера у Антони на Олд Траффорд явно не задалась.

Вингер Манчестер Юнайтед Антони приближается к тому, чтобы покинуть английский клуб.

Как сообщает Daily Mail, 24-летний бразилец настаивает на уходе в аренду, чтобы реанимировать карьеру. "Красные дьяволы" готовы содействовать арендной сделке.

Интерес к вингеру приписывают его бывшему клубу Аяксу, а также командам Испании, Франции и Саудовской Аравии.

Но, по информации источника, главным претендентом на футболиста считается Фенербахче, так как в Турции до сих пор открыто трансферное окно.

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Напомним, что "желтых канареек" возглавляет бывший тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Контракт Антони с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2027 года. Считается, что бразилец зарабатывает около 200 000 фунтов в неделю.

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