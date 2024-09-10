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Скандального форварда Динамо выгнали из национальной сборной: тренер объяснил свое решение

Наставника сборной Люксембурга не устраивает форма Жерсона Родригеша.
Сегодня, 10:05
Жерсон Родригеш / Getty Images
Жерсон Родригеш / Getty Images

Одиозного форварда Жерсона Родригеша, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, неожиданно убрали из заявки национальной сборной Люксембурга на матчи Лиги наций.

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Тренер люксембуржцев Люк Хольц объяснил такое решение, вызывающе обратившись к Жерсону:

Не хочу скрывать, что его физическое состояние меня беспокоит. Если он хочет продолжать играть на профессиональном уровне, пусть что-то с этим делает.

Это не пренебрежение с моей стороны, чисто дисциплинарное решение. Причины этой санкции остаются внутренними. Я хотел послать сигнал Жерсону. Для него это тоже полезно. О возвращении в сборную Родригеса говорить еще рано", признался Хольц в комментарии Lessentiel.

Стоит отметить, что «Родригеш» является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Люксембурга. В активе форварда 17 забитых мячей.

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