Скандального форварда Динамо выгнали из национальной сборной: тренер объяснил свое решение

Одиозного форварда Жерсона Родригеша, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, неожиданно убрали из заявки национальной сборной Люксембурга на матчи Лиги наций.

Читай также: Суркис назвал главную цель Динамо на сезон

Тренер люксембуржцев Люк Хольц объяснил такое решение, вызывающе обратившись к Жерсону:

Не хочу скрывать, что его физическое состояние меня беспокоит. Если он хочет продолжать играть на профессиональном уровне, пусть что-то с этим делает.

Это не пренебрежение с моей стороны, чисто дисциплинарное решение. Причины этой санкции остаются внутренними. Я хотел послать сигнал Жерсону. Для него это тоже полезно. О возвращении в сборную Родригеса говорить еще рано", признался Хольц в комментарии Lessentiel.

Стоит отметить, что «Родригеш» является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Люксембурга. В активе форварда 17 забитых мячей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!