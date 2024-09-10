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Лидер Интера высказался о возможном переходе в другой клуб

Хакан Чалханоглу подвтердил, что у него на руках были предложения.
Сегодня, 16:25
Хакан Чалханоглу / Getty Images
Хакан Чалханоглу / Getty Images

Хавбек Интера Хакан Чалханоглу прокомментировал слухи о своем переходе в другой клуб.

Игрок признал, что у него действительно были предложения от других клубов, однако вероятность его перехода всегда была нулевая.

"Когда дело касается меня, всегда есть критики, но я стараюсь не слишком их слушать. Не хочу показаться фанатиком, но за 21 год это первый раз, когда турецкий игрок вернулся в список претендентов на Золотой мяч, и я горжусь этим.

За последние несколько месяцев мне поступали предложения, но я сказал, что останусь в Интере, а Интер меня все равно не отпустит. Так что, как я уже сказал, это не совсем мое решение. Я постараюсь играть на максимально возможном уровне. Что касается национальной сборной, я хочу сыграть свой сотый матч за Турцию", - цитирует Чалханоглу CNA.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Интера продолжил карьеру в Чемпионшипе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хакан Чалханоглу

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