Роналду назвал будущих обладателей Золотого мяча - португалец составил интересный список

Многократный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду поделился ожиданиями от будущих обладателей Золотого мяча. Португалец оценил потенциал нынешних молодых футболистов:

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"Килиан Мбаппе может выиграть Золотой мяч в течение следующих нескольких лет. Также это может сделать Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем. Также Ламин Ямаль", - цитирует Криштиану Фабрицио Романо.

⚪️✨ Cristiano Ronaldo: “Kylian Mbappé can win Ballon d’Or for the next few years! Also probably Erling Haaland, Jude Bellingham”.



Rio Ferdinand: “Vinicius”. 🇧🇷



Cristiano Ronaldo: “Also Lamine Yamal”. 🇪🇸 pic.twitter.com/I1EODZ93kN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024

Напомним, главным фаворитом на Золотой мяч по итогам прошлого сезона является бразильский вингер Реала Винисиус Жуниор. Также среди фаворитов называют испанца Родри.

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