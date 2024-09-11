Роналду назвал будущих обладателей Золотого мяча - португалец составил интересный список
Многократный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду поделился ожиданиями от будущих обладателей Золотого мяча. Португалец оценил потенциал нынешних молодых футболистов:
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"Килиан Мбаппе может выиграть Золотой мяч в течение следующих нескольких лет. Также это может сделать Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем. Также Ламин Ямаль", - цитирует Криштиану Фабрицио Романо.
⚪️✨ Cristiano Ronaldo: “Kylian Mbappé can win Ballon d’Or for the next few years! Also probably Erling Haaland, Jude Bellingham”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024
Rio Ferdinand: “Vinicius”. 🇧🇷
Cristiano Ronaldo: “Also Lamine Yamal”. 🇪🇸 pic.twitter.com/I1EODZ93kN
Напомним, главным фаворитом на Золотой мяч по итогам прошлого сезона является бразильский вингер Реала Винисиус Жуниор. Также среди фаворитов называют испанца Родри.
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