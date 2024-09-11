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Роналду назвал будущих обладателей Золотого мяча - португалец составил интересный список

Криштиану поддержал молодых футболистов.
Сегодня, 09:16
Роналду и Мбаппе / Getty Images
Роналду и Мбаппе / Getty Images

Многократный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду поделился ожиданиями от будущих обладателей Золотого мяча. Португалец оценил потенциал нынешних молодых футболистов:

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"Килиан Мбаппе может выиграть Золотой мяч в течение следующих нескольких лет. Также это может сделать Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем. Также Ламин Ямаль", - цитирует Криштиану Фабрицио Романо.

Напомним, главным фаворитом на Золотой мяч по итогам прошлого сезона является бразильский вингер Реала Винисиус Жуниор. Также среди фаворитов называют испанца Родри.

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