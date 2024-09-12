"Избавьтесь от него нах**н": фанаты Челси в ярости из-за интервью игрока

Недавно защитник Челси Уэсли Фофана дал интервью Free FOOT, в котором он рассказал о своем футбольном желании.

Игрок признался, что хотел бы в будущем поиграть за Марсель, так как он родился и вырос в этом городе и с тех пор поддерживает команду.

"Марсель... Когда-нибудь посмотрим. У меня еще есть контракт до 2029 года, посмотрим. Марсель - мой город, мой клуб, я болею за Марсель. Посмотрим, окажусь ли я там через несколько лет или останусь в Челси до конца своей карьеры".

"У меня был разговор с Марселем, который меня очень тронул. Это было с директором клуба Мехди Бенатиа, это было нечто особенное. Я думал об этом, но, как говорится, текущая цель - добиться успеха в Челси, утвердиться в своем клубе", - сказал Фофана.

Эти слова очень не понравились фанатам Челси, которые сразу же набросились в комментариях на француза.

@ClinicalNiko провел параллель с интервью Ромелу Лукаку для Sky Italia в декабре 2021 года: "Черт возьми, он сделал Лукаку?". @JakeD811 добавил: "Уходи сегодня же".

Тем временем @Haroldiinho_ написал: "Избавьтесь от него. Провел два года в лазарете, зарабатывая 250 тысяч в неделю, а потом выходит флиртовать с французским середняком".

@kofiboakye_2 написал: "Выгоните его нах**н из клуба в январе".

@CFCDUBois заключил: "Фофана открыто говорит, что рассматривает возможность ухода из клуба. Один обычный день в Челси никогда не случится".

Уэсли Фофана перешел в Челси из Лестера летом 2022 года за 80,4 миллиона евро. Однако из-за травм он провел за эти два года всего 23 матча.

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