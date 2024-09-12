Барселона полностью рассчиталась с Боруссией Д за Дембеле

Спустя семь лет французский вингер стал самым дорогим приобретением в истории каталонского клуба.

Барселона перевела на счет дортмундской Боруссии все бонусные выплаты за трансфер Усмана Дембеле, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

По информации инсайдера, полная сумма сделки между клубами по 27-летнему французу составила 148 миллионов евро.

Теперь трансфер Дембеле считается самым дорогим в истории каталонцев. Раньше этот титул принадлежал Филиппе Коутиньо, чей переход из Ливерпуля обошелся испанцам в 145 миллионов.

"Сине-гранатовые" приобрели Дембеле у "шмелей" летом 2017 года. Тогда футболист пошел на конфликт с дортмундским клубом ради переезда в Испанию.

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Но в Каталонии вингер не смог проявить себя во всей красе из-за частых травм. В итоге летом 2023 года он был продан ПСЖ за 50 миллионов.

В составе Барселоны Усман Дембеле провел 185 матчей, в которых отличился 40 голами и 43 ассистами.

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