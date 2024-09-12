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Футбол

Де Брюйне пытался отказаться от капитанской повязки в Сити

Хавбек не считает себя подходящим для этой роли.
Сегодня, 16:25
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне не хотел становиться капитаном команды, пишет The Athletic.

Издание утверждает, что хавбек был против такого решения команды и тренерского штаба.

Во-первых, Кевин не хотел взваливать на себя дополнительные обязанности, а наоборот хотел сосредоточиться исключительно на футболе.

Также футболист считает, что ему не подходит роль капитана, так как он часть не может найти нужные слова в моменты, когда должен говорить именно капитан.

Ранее также сообщалось, что FA выдвинула обвинения против хавбека Тоттенхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне

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