Де Брюйне пытался отказаться от капитанской повязки в Сити

Хавбек не считает себя подходящим для этой роли.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне не хотел становиться капитаном команды, пишет The Athletic.

Издание утверждает, что хавбек был против такого решения команды и тренерского штаба.

Во-первых, Кевин не хотел взваливать на себя дополнительные обязанности, а наоборот хотел сосредоточиться исключительно на футболе.

Также футболист считает, что ему не подходит роль капитана, так как он часть не может найти нужные слова в моменты, когда должен говорить именно капитан.

Ранее также сообщалось, что FA выдвинула обвинения против хавбека Тоттенхэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!