Президент Ла Лиги: Винисиус обязательно станет обладателем Золотого Мяча

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о шансах Винисиуса выиграть Золотой Мяч.

По словам функционера, для бразильца будет легче выиграть награду чем для условного Дани Карвахаля.

«Винисиус выдающийся игрок. Безусловно он заслуживает Золотой мяч. Если ему не удастся выиграть в этом году, значит выиграет в следующем. Он обязательно получит его когда-нибудь.

Посмотрим правде в глаза, Карвахалю получить Золотой мяч сложнее, чем Винисиусу. Я уже давно говорю, что он звезда».

Также Тебас ответил на заявление вингера, который сказал, что Чемпионат мира в 2030 году придется перенести из Испании, если там продолжатся проявления расизма.

«Если посмотреть внимательно, его высказывания не совсем согласуются с тем, что он сам говорит в интервью. Когда он говорил, что, возможно, следует перенести чемпионат мира, он одновременно заявлял, что Испания не является расистской страной.

Давайте отбросим все, что не соответствует действительности, и оставим то, что соответствует: Испания не является расистской страной, и в этом я согласен с Винисиусом», - заявил Тебас.

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