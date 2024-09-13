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Тен Хаг ответил Роналду – португалец откровенно критикует наставника Манчестер Юнайтед

Наставник отреагировал на слова звездного португальца.
Сегодня, 11:25
Тен Хаг и Роналду / Getty Images
Тен Хаг и Роналду / Getty Images

Звездный португальский футболист Криштиану откровенно критикует нынешнего наставника Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага. Есть слухи, что именно из-за ссоры между футболистом и тренером Криштиану покинул Англию.

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"Нет, он сказал это, если вы очень хорошо прочли статью. Он далеко, играет в Саудовской Аравии, каждый может иметь собственное мнение и имеет право на это. Это нормально.

Мы должны выигрывать все наши игры. Мы увидим, где мы будем находиться в мае. Сейчас начало сезона, и речь идет о том, чтобы выиграть трофеи, быть как можно выше в лиге.

Это (шум вокруг клуба – прим.) не влияет на меня – я знаю, где мы находимся. Мы должны интегрировать в команду многих молодых игроков. Мы все еще должны бороться с травмами и возвращать игроков в команду. Прежде чем кто-нибудь будет думать об оправдании: нет, мы должны выигрывать каждый матч", - цитирует Эрика The Guardian.

Напомним, следующий матч подопечные Тен Хага проведут против Саутгемптона. Игра намечена на завтра, 14 сентября. "Красные дьяволы" набрали всего три турнирных пункта в трех матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Эрик тен Хаг ФК Манчестер Юнайтед

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