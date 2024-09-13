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Травмированный Эдегор может принять участие в дерби против Тоттенхэма

Артета надеется, что игрок сможет восстановиться.
Сегодня, 20:45
Мартин Эдегор / Getty Images
Мартин Эдегор / Getty Images

Лидер Арсенала Мартин Эдегор может принять участие в матче против Тоттенхэма, пишет 90Min.

Напомним, хавбек полуичл травму в матче за наицональную сборную. Предполагается, что у Мартина растяжение связок лодыжки, и он должен будет пропустить около месяца.

Однако Артета отказался исключить Эедегора из заявки. Главный тренер считает, что игроку нужно дать время, возможно, он сможет помочь команде.

"Нам нужно пройти еще несколько тестов, так что посмотрим, что произойдет в ближайший день или около того. Возможно, сегодня днем, и посмотрим, что произойдет со степенью травмы и как быстро мы сможем вернуть его в строй.

Он очень позитивно настроен, мы знаем Мартина, он хочет быть здесь каждый день, но мы должны подождать и посмотреть. До игры осталось 48 часов, и игроки всегда могут стать доступными, но давайте посмотрим, что произойдет.", - заявил Артета.

Ранее также сообщалось, что Месси близок к возвращению на футбольное поле.

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