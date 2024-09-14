Тен Хаг поддержал Каземиро: У каждого может быть плохой день на работе
Бразильский полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро достаточно неуверенно начал новый сезон на клубном уровне. Футболист полностью провалил игру против Ливерпуля, где "красные" дьяволы потерпели поражение.
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Главный тренер команды Эрик Тен Хаг поддержал бразильца, заявив, что у каждого может быть плохой день на работе:
"Он мне точно нужен. Конечно, я обсуждаю с ним эту ситуацию, но у каждого может быть плохой день на работе. У вас ли никогда не бывало такого?"
Он опытный, думаю, что это не в первый раз, когда он имел дело с плохой игрой. Теперь он должен преодолеть это. Но это нормально. В жизни бывают взлеты и падения", – заявил специалист.
Напомним. в первых трех турах "красные дьяволы" завоевали лишь 3 турнирных пункта. В активе Манчестер Юнайтед одна победа и два поражения.
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