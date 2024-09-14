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Тен Хаг поддержал Каземиро: У каждого может быть плохой день на работе

Специалист верит в бразильского футболиста.
Сегодня, 14:40
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Бразильский полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро достаточно неуверенно начал новый сезон на клубном уровне. Футболист полностью провалил игру против Ливерпуля, где "красные" дьяволы потерпели поражение.

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Главный тренер команды Эрик Тен Хаг поддержал бразильца, заявив, что у каждого может быть плохой день на работе:

"Он мне точно нужен. Конечно, я обсуждаю с ним эту ситуацию, но у каждого может быть плохой день на работе. У вас ли никогда не бывало такого?"

Он опытный, думаю, что это не в первый раз, когда он имел дело с плохой игрой. Теперь он должен преодолеть это. Но это нормально. В жизни бывают взлеты и падения", – заявил специалист.

Напомним. в первых трех турах "красные дьяволы" завоевали лишь 3 турнирных пункта. В активе Манчестер Юнайтед одна победа и два поражения.

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