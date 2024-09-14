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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча АПЛ 14.09.2024

Манкунианцы в гостях обыграли Саутгемптон, доигрывая в большинстве.
Сегодня, 16:31
Getty Images
Getty Images

В рамках 4-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед в гостях встретился с Саутгемптоном.

Хозяева достаточно уверенно выглядели в первые полчаса встречи, даже чуть позже получили право на пробитие пенальти. К 11-метровой отметке подошел Кэмерон Арчер, но англичанин неуверенно выполнил удар, и Андре Онана парировал пенальти.

После этого «святые» достаточно быстро еще больше ухудшили для себя условия. Сначала, Маттейс де Лигт с углового отметился своим первым голом в футболке «красных дьяволов», а затем Маркус Рэшфорд забил впервые за последние полгода в рамках АПЛ

После этого у коллектива Эрика тен Гага были моменты, чтобы довести счет до разгромного и в целом игра проходила под их доминированием. В частности, в компенсированное время Джошуа Зиркзее опасно пробивал, но Аарон Рамсдейл спас подопечных Расселла Мартина, а уже за несколько мгновений до конца матча Алехандро Гарначо таки утроил преимущество своей команды.

Отметим, что последние минут 15 игрового времени Саутгемптон играл в меньшинстве в связи с удалением Джека Стивенса.

Статистика матча АПЛ Саутгемптон - Манчестер Юнайтед

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Де Лигт, 35, Рэшфорд, 41, Гарначо, 90+6

xG: 1.15 - 2.26
Удары: 5 - 18
Удары в створ ворот: 3 - 10
Владение мячом: 43% - 57%

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