Хольштайн - Бавария 1:6: обзор матча и результат игры 14.09.2024

Кейн оформи хет-трик, а мюнхенцы отправили Хольштайн на последнюю строчку турнирной таблицы.

В субботу, 14 сентября, Бавария встречалась в гостях с Хольштайном в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.

Команда Венсана Компани не оставила шансов новичку высшего дивизиона, разгромив его со счетом 6:1.

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Бавария вышла вперед уже на первой минуте усилиями Джамала Мусиалы, а вскоре Харри Кейн удвоил преимущество. Еще до конца первого тайма мюнхенцы сняли вопросы о победителе противостояния благодаря автоголу и второму результативному удару английского бомбардира.

Во второй половине встречи свой первый мяч за "ротен" забил Майкл Олисе. Хозяевам поля удалось отыграть один гол, но в компенсированное время Кейн с пенальти восстановил разрыв в пять мячей.

Источник: Getty Images

Бавария с девятью очками после трех туров возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Хольштайн, потерпев третье поражение, опустился на последнюю строчку.

Статистика матча Хольштайн - Бавария третьего тура чемпионата Германии

Хольштайн - Бавария 1:6

Голы: Гигович, 82 - Мусиала, 1, Кейн, 7, 43, 90+1 (пен.), Ремберг, 13 (аг), Олисе, 65

Ожидаемые голы (xG): 0.38 - 4.14

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 5 - 23

Удары в створ: 1 - 13

Угловые: 2 - 10

Фолы: 12 - 11

Атаки: 54 - 145

Гольштайн: Вайнер - Беккер, Йоханссон, Эррас (Пухач, 46), Яворчек (Хешвилл, 46) - Порат (Гигович, 76), Кнудсен, Ремберг - Холтби (Розенбом, 76) - Пихлер, Матино (Арп, 64).

Бавария: Нойер - Бои (Лаймер, 64), Упамекано, Ким, Геррейру (Дэвис, 64) - Киммих, Палинья - Гнабри (Мюллер, 46), Мусиала (Олисе, 46), Коман (Тель, 76) - Кейн.

Предупреждение: Палинья.

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