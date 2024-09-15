Борнмут - Челси 0:1: обзор матча и результат игры 14.09.2024
В субботу, 14 сентября, Челси встречался в гостях с Борнмутом в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.
Команда Энцо Марески все же сумела выйти победителем из противостояния, одолев соперника с минимальным перевесом - 1:0.
Борнмут перед перерывом имел реальную возможность отрыть счет в поединке, получив право на пенальти, но Эванилсон ударом с одиннадцатиметровой отметки не смог переиграть голкипера.
Победу же "синим" на 86-й минуте принес вышедший на замену Кристофер Нкунку. Француз получил мяч в штрафной и, развернувшись в окружении защитников, отправил его в ворота.
Украинского противостояния в этом матче не получилось, ведь защитник Борнмута Илья Забарный провел на поле всю игру, а вингер Челси Михаил Мудрик просидел весь поединок на скамейке запасных.
На данный момент Челси с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Борнмут идет на 11-й позиции с пятью баллами.
Статистика матча Борнмут - Челси четвертого тура чемпионата Англии
Борнмут - Челси 0:1
Гол: Нкунку, 86
На 38-й минуте Эванилсон не реализовал пенальти (вратарь)
Ожидаемые голы (xG): 2.16 - 0.87
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 18 - 9
Удары в створ: 8 - 3
Угловые: 6 - 3
Фолы: 15 - 9
Атаки: 102 - 102
Борнмут: Траверс - Смит (Араухо, 75), Забарный, Сенеси, Керкез - Кристи (Скотт, 68), Кук - Сэменьо, Таверньер (Унал, 83), Клюйверт (Биллинг, 74) - Эванилсон (Синистерра, 68).
Челси: Санчес - Дисаси (Адарабиойо, 72), Фофана, Колвилл, Кукурелья - Кайседо, Ренату - Мадуэке (Феликс, 61), Палмер, Нету (Санчо, 46) - Джексон (Нкунку, 79).
Предупреждения: Кристи, Кук, Смит, Клюйверт, Сенеси, Сэменьо - Фофана, Кукурелья, Санчес, Джексон, Колвилл, Санчо, Вейга, Феликс.
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