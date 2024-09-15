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Борнмут - Челси 0:1: обзор матча и результат игры 14.09.2024

Три очка "синим" принес результативный удар Нкунку под конец встречи.
Сегодня, 00:15
Челси обыграл Борнмут / Getty Images
Челси обыграл Борнмут / Getty Images

В субботу, 14 сентября, Челси встречался в гостях с Борнмутом в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

Команда Энцо Марески все же сумела выйти победителем из противостояния, одолев соперника с минимальным перевесом - 1:0.

Борнмут перед перерывом имел реальную возможность отрыть счет в поединке, получив право на пенальти, но Эванилсон ударом с одиннадцатиметровой отметки не смог переиграть голкипера.

Победу же "синим" на 86-й минуте принес вышедший на замену Кристофер Нкунку. Француз получил мяч в штрафной и, развернувшись в окружении защитников, отправил его в ворота.

Источник: Getty Images

Украинского противостояния в этом матче не получилось, ведь защитник Борнмута Илья Забарный провел на поле всю игру, а вингер Челси Михаил Мудрик просидел весь поединок на скамейке запасных.

Источник: Getty Images

На данный момент Челси с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Борнмут идет на 11-й позиции с пятью баллами.

Статистика матча Борнмут - Челси четвертого тура чемпионата Англии

Борнмут - Челси 0:1

Гол: Нкунку, 86

На 38-й минуте Эванилсон не реализовал пенальти (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 2.16 - 0.87
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 18 - 9
Удары в створ: 8 - 3
Угловые: 6 - 3
Фолы: 15 - 9
Атаки: 102 - 102

Борнмут: Траверс - Смит (Араухо, 75), Забарный, Сенеси, Керкез - Кристи (Скотт, 68), Кук - Сэменьо, Таверньер (Унал, 83), Клюйверт (Биллинг, 74) - Эванилсон (Синистерра, 68).

Челси: Санчес - Дисаси (Адарабиойо, 72), Фофана, Колвилл, Кукурелья - Кайседо, Ренату - Мадуэке (Феликс, 61), Палмер, Нету (Санчо, 46) - Джексон (Нкунку, 79).

Предупреждения: Кристи, Кук, Смит, Клюйверт, Сенеси, Сэменьо - Фофана, Кукурелья, Санчес, Джексон, Колвилл, Санчо, Вейга, Феликс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси борнмут АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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