Балотелли озвучил свою футбольную цель

Марио хочет вернуться в Серию А.

Одиозный итальянский форвард Марио Балотелли, ныне находящийся в статусе свободного агента, хочет вернуться в Серию А:

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"Я хочу вернуться играть в Серию А. Я получил несколько предложений от иностранных клубов, но я отказался, потому что хочу вернуться в Италию", – заявил Балотелли в комментарии Николо Скире.

Стоит отметить, что последним клубом Марио был турецкий Адана Демирспор, который итальянец покинул по завершению прошлого сезона.

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