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Барселона работает над сохранением звездного испанца

Педри может подписать новый контракт с каталонцами.
Сегодня, 13:17
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Руководство каталонской Барселоны всеми силами пытается сохранить в клубе испанского полузащитника Педри. Об этом пишет инсайдер Маттео Моретто.

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По данным источника, на этой неделе спортивный директор «Барселоны» Деку уже дважды встречался с агентом Педри. Еще одна встреча запланирована на следующую неделю.

Следует отметить, в нынешнем сезоне на счету 21-летнего испанца 2 гола в 6 матчах во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Педри ФК Барселона

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