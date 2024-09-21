Барселона работает над сохранением звездного испанца

Педри может подписать новый контракт с каталонцами.

Руководство каталонской Барселоны всеми силами пытается сохранить в клубе испанского полузащитника Педри. Об этом пишет инсайдер Маттео Моретто.

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По данным источника, на этой неделе спортивный директор «Барселоны» Деку уже дважды встречался с агентом Педри. Еще одна встреча запланирована на следующую неделю.

Следует отметить, в нынешнем сезоне на счету 21-летнего испанца 2 гола в 6 матчах во всех турнирах.

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