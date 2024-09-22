iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона составила шорт-лист замен Левандовски

Эрлинг Холанд, естественно, является первым номером.
Сегодня, 12:50
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В Барселоне анализируют рынок в поиске замены Роберту Левандовски, пишет Diario Sport.

Поляк все еще остается ключевой фигурой в клубе, однако ему уже 36 лет, а контракт заканчивается в 2026 году. Потому клуб уже ищет ему долгосрочную замену.

На текущий момент в шорт-лист клуба вошли три игрока: Эрлинг Холанд, Виктор Дьокереш и Беньямин Шешко.

Считается, что Холанда можно убедить покинуть Манчестер Сити, однако его ценник стартует от 175 млн евро и зарплата может оказаться не по карману подавляющему большинству клубов.

Дьокереш чуть более дешевый вариант, его цена прошлым летом составляла 100 млн евро, и она может измениться по итогам текущего сезона. Барселона, как и ряд других клубов, уже подала запрос касательно нападающего.

Самым реалистичным вариантом считается форварда РБ Лейпциг Беньямин Шешко, чья цена составляет 65 млн евро. Кроме того каталонцы рассчитывают на хорошие отношения с немецким клубом.

Однако издание отдельно подчеркивает, что финансовое состояние Барселоны в разы усложняет любой из этих трансферов.

Ранее также сообщалось, что Реал ищет нового центрального защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Барселона не сумела в меньшинстве удержать хоть какие-то очки против Монако Барселона не сумела в меньшинстве удержать хоть какие-то очки против Монако
Защитник Барселоны поддержал Родри, который жаловался на слишком большое количество матчей Защитник Барселоны поддержал Родри, который жаловался на слишком большое количество матчей
Флик: Барселона может выиграть Лигу чемпионов Флик: Барселона может выиграть Лигу чемпионов
Легенда Реала: Надеюсь, Атлетико составит конкуренцию в борьбе за титул чемпиона Испании Легенда Реала: Надеюсь, Атлетико составит конкуренцию в борьбе за титул чемпиона Испании
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:04
Фонсека заговорил об отставке: Я всегда чувствовал доверие Милана к моей работе
НБА16:02
"Это невероятно": ЛеБрон рад возможности сыграть со своим сыном
Украина15:48
"Ты что же такая б***ь, тимощук?": экс-игрок сборной Украины прокомментировал поступок своего экс-партнера
Формула 115:35
Гран-при Сингапура стал юбилейным для Хэмилтона и Сайнса
Лига Европы15:30
Динамо - Лацио: где смотреть матч Лиги Европы
Олимпийские виды15:21
Закулисье и откровенные карды: Харлан показала, как проходила ее фотосессия для Playboy
Украина15:15
Верес спасся на последних минутах в матче с Ингульцом
Лига Европы15:10
Динамо - Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа14:55
Малиновского прооперировали - Дженоа показало фото украинца в больнице
Европа14:50
Рома уволила спортивного директора вслед за главным тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK