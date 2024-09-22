Барселона составила шорт-лист замен Левандовски

В Барселоне анализируют рынок в поиске замены Роберту Левандовски, пишет Diario Sport.

Поляк все еще остается ключевой фигурой в клубе, однако ему уже 36 лет, а контракт заканчивается в 2026 году. Потому клуб уже ищет ему долгосрочную замену.

На текущий момент в шорт-лист клуба вошли три игрока: Эрлинг Холанд, Виктор Дьокереш и Беньямин Шешко.

Считается, что Холанда можно убедить покинуть Манчестер Сити, однако его ценник стартует от 175 млн евро и зарплата может оказаться не по карману подавляющему большинству клубов.

Дьокереш чуть более дешевый вариант, его цена прошлым летом составляла 100 млн евро, и она может измениться по итогам текущего сезона. Барселона, как и ряд других клубов, уже подала запрос касательно нападающего.

Самым реалистичным вариантом считается форварда РБ Лейпциг Беньямин Шешко, чья цена составляет 65 млн евро. Кроме того каталонцы рассчитывают на хорошие отношения с немецким клубом.

Однако издание отдельно подчеркивает, что финансовое состояние Барселоны в разы усложняет любой из этих трансферов.

Ранее также сообщалось, что Реал ищет нового центрального защитника.

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