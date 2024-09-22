Гендиректор Ромы уволилась после негативной реакции фанов на увольнение де Росси

Лина Сулуку, вероятно, имела конфликт с уже экстренером римлян.

В итальянской Роме продолжают происходить изменения на ключевых должностях в клубе.

Как сообщает пресс-служба римлян, гендиректор Лина Сулуку уволилась, проработав в стане столичного коллектива чуть больше года.

В пресс-релизе поблагодарили Лину за ее «преданный труд в сложный для клуба период» и отметили, что владельцы клуба братья Фридкины остаются верными ценностям, которые они исповедуют для развития клуба.

Вероятной причиной увольнения Сулуку является негативная реакция фанов на увольнение де Росси. Итальянские СМИ сообщали, что Даниэле уволили с должности главного тренера как раз из-за конфликта с гендиректором.

Отметим, что вместо де Росси тренером Ромы назначили Ивана Юрича.

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