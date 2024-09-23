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Флик высказался об успешном старте сезона в Ла Лиге после победы над Вильярреалом

Команда наслаждается тем, как она играет.
Сегодня, 20:33
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Наставник Барселоны Ханси Флик высказался о старте сезона в Ла Лиге после победы над Вильярреалом.

По словам немецкого специалиста, он очень рад, что стал тренером именно этой команды.

"У Вильярреала были голевые моменты. Нам нужно действовать компактно, оказывать давление на соперника - это часть нашего стиля. Пока что мы хорошо справляемся. Это рискованно, однако пока мы добиваемся успеха в Ла Лиге.

Рафинья демонстрирует очень хорошую игру с первого дня. Я увидел футболиста, который отдает все силы ради клуба. Это касается и того, как он действует без мяча, как защищается. Здорово, что он у нас есть, как и Левандовски и Ямал.

Мы играем, как команда, футболисты играют друг за друга, это важно. Мне очень нравится наше отношение к делу, мы сосредоточены на футболе и делаем то, что нужно делать. И мы этим наслаждаемся. Я очень рад, что тренирую эту команду.

Вильярреал никогда не сдается, но мы продолжали стараться забить еще больше голов. И именно этого я и хочу - чтобы мы давили в течение 90 минут или даже 94."

Ганси также высказался о травме Тер Штегена.

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"Мне очень грустно из-за того, что случилось с тер Штегеном. Мне не хочется отвечать на вопросы об этом."

Отметим, Барселона сыграла шесть туров в чемпионате Испании и во всех шести матчах победила.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига ханси флик

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