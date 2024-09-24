Брэйтуэйт стал самым молодым игроком Сити в XXI веке
Только в этом году его перевели в U-18.
16-летний Каден Брэйтуэйт установил клубный рекорд Манчестер Сити.
Защитник появился в стартовом составе "горожан" на матч с Уотфордом, став самым молодым игроком клуба в XXI веке.
В этом сезоне Брэйтуэйт был переведен в состав U-18, где после серии матчей получил от тренера пост вице-капитана команды.
Абсолютный же рекорд принадлежит Глину Пардо, который дебютировал за Сити в возрасте 15 лет и 314 дней в далеком 1962 году.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити ищет замену Родри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!