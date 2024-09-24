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Брэйтуэйт стал самым молодым игроком Сити в XXI веке

Только в этом году его перевели в U-18.
Вчера, 23:16
Каден Брэйтуэйт / Getty Images
Каден Брэйтуэйт / Getty Images

16-летний Каден Брэйтуэйт установил клубный рекорд Манчестер Сити.

Защитник появился в стартовом составе "горожан" на матч с Уотфордом, став самым молодым игроком клуба в XXI веке.

В этом сезоне Брэйтуэйт был переведен в состав U-18, где после серии матчей получил от тренера пост вице-капитана команды.

Абсолютный же рекорд принадлежит Глину Пардо, который дебютировал за Сити в возрасте 15 лет и 314 дней в далеком 1962 году.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити ищет замену Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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