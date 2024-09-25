Манчестер Сити составил шортлист на замену травмированному Родри

Английский Манчестер Сити определился с игроками, которые могли бы заменить Родри.

Как сообщает TeamTalk, "горожане" рассматривают приобретение четырех футболистов на позицию опорного полузащитника.

Коллектив Пепа Гвардиолы может пополниться Николо Бареллой из Интера, Мартином Зубименди из Реал Сосьедада, Эдерсоном из Аталанты или Адамом Уортоном из Кристал Пэлас.

Отметим, ранее сообщалось, что Ман Сити подтвердило степень повреждения Родри.

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