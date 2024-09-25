Сон: Родри сказал правильные вещи, мы не работы

Недавно полузащитник Манчестер Сити Родри высказался на тему количества матчей, которое с каждым сезоном увеличивается.

Он предположил, что футболисты могут устроить забастовку, так как им все сложнее выдерживать столько игр.

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Его поддержал капитан Тоттенхэма Сон Хын Мин, заявивший, что стоит уменьшить количество матчей до 50-60 за один сезон.

"Вы не хотите видеть игроков, борющихся с травмами. Никто не хочет это видеть. Много игр, много путешествий. Мы должны заботиться о себе, а это иногда очень сложно", - цитирует Сона Associated Press.

"Вы не готовы ментально и физически. Затем вы выходите на поле, и тогда риск травмы огромен. Мы не роботы. Не поймите меня неправильно, мы любим играть в футбол. Это ясно".

"Родри сказал правильные вещи. Норма - 50-60 матчей. Но не 70 и более. Когда наступает время матчей, игрокам приходится играть. Это много".

Напомним, что Родри повредил связки колена в матче АПЛ против Арсенала (2:2). По этой причине испанец рискует пропустить весь сезон.

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