В Манчестер Сити подтвердили тяжелую травму Родри

Испанский полузащитник Манчестер Сити Родри получил тяжелую травму в матче АПЛ против Ливерпуля и был заменен уже в середине первого тайма встречи.

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Футболист прошел первичное медицинское обследование в Манчестере и врачи пришли к выводу, что он получил травму связку правого колена. Об этом пишет клубная пресс-служба "горожан".

Отметим, что Родри в ближайшее время отправится в Испанию для консультации с местными специалистами.

Напомним, сейчас Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 13 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей.

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