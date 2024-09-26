Перес определился с будущим Анчелотти в Реале

Президенту "сливочных" очень нравиться работа итальянца с командой.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес планирует предложить наставнику "сливочных" Карло Анчелотти новый долгосрочный контракт. Об этом пишет издание AS.

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Сообщается, что Перес в восторге от работы Анчелотти, который в свое второе пришествие в клуб продолжает собирать трофеи и готов продолжить сотрудничество на более выгодных условиях.

Стоит отметить, нынешнее соглашение итальянского специалиста с мадридским клубом рассчитано еще на два года – до лета 2026 года.

Напомним, в этом сезоне Реал уже завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв Аталанту в финале. "Сливочные" находятся на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 7 игр.

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