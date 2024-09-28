Брентфорд - Вест Хэм 1:1: обзор матча и результат игры 28.09.2024

Команда украинца хоть и забила первой, но не смогла развить это преимущество.

В Лондоне завершился матч шестого тура АПЛ между двумя местными командами, Брентфордом и Вест Хэмом.

Команда Егора Ярмолюка, который начал игру на скамейке запасных, вышла вперед на первой же минуте, благодаря голу Бриана Мбемо.

"Пчелам" повезло реализовать этот момент, так как у обеих сторон в этот день были проблемы с точностью - всего четыре попадания в створ ворот на двоих.

Тезис с везением даже больше относится к "молотобойцам", которым удалось реализовать свое единственное попадание в створ. Автором гола, который спас Вест Хэм от поражения, стал Томаш Соучек.

Томас Франк предоставил Ярмолюку полчаса, в течение которых 20-летний украинец записал на свой счет предупреждение.

Обе команды продолжают идти во второй половине таблицы: Брентфорд занимает 12-ю строчку с семью баллами в активе, а Вест Хэм - 14-ю с пятью очками.

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Статистика матча Брентфорд - Вест Хэм шестого тура АПЛ

Брентфорд — Вест Хэм 1:1

Голы: Мбемо, 1 - Соучек, 54

Ожидаемые голы (xG): 0.58 - 0.97

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 6 - 12

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 1 - 9

Брентфорд: Флеккен — Айер, Ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер — Шейд (Ярмолюк, 60), Янельт, Дамсгор — Карвалью (Конак, 85), Мбемо.

Вест Хэм: Ареоля — Ван-Биссака, Тодибо, Килман, Палмьери (Мавропанос, 46) — Родригес, Соучек — Боуэн (Ирвинг, 90), Пакета (Ингз, 76), Кудус (Солер, 46) — Антонио (Саммервилл, 76).

Предупреждения: Ярмолюк, Льюис-Поттер — Палмьери, Килман.

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