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Надуй Кейна: в Германии продают надувные матрасы в форме и с изображением звезд Баварии

Интересно, как к таким товарам относятся сами представители мюнхенского клуба.
Вчера, 23:28
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

У футбольных фанатов в Германии есть возможность приобрести надувную копию звезд Баварии.

Как сообщает The Sun, немецкий онлайн-магазин Lidl предлагает покупателям приобрести надувной матрас человеческой формы и с изображением игрока "ротен".

На сайте представлено несколько вариантов: Харри Кейн, Джамал Мусиала и Маттейс де Лигт, который уже не представляет клуб из Мюнхена.

Матрас размером 186 х 74 см можно приобрести за 13 евро.

https://x.com/legg_kenny/status/1840306824764944797
https://x.com/legg_kenny/status/1840306824764944797

https://x.com/legg_kenny/status/1840306824764944797
https://x.com/legg_kenny/status/1840306824764944797

https://x.com/legg_kenny/status/1840306824764944797
https://x.com/legg_kenny/status/1840306824764944797

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Фанаты уже нашли повод для шуток на тему бестрофейности англичанина: "То же количество трофеев, 0,000013% от суммы трансфера", - написал один из них.

Lidl также продает детский бассейн "Альянц Арена" и водную горку "Бавария Мюнхен".

Напомним, что в среду, 2 октября, Бавария проведет матч второго тура основной части Лиги чемпионов. Следующим оппонентом немцев станет Астон Вилла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен

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