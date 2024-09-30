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Борнмут - Саутгемптон 3:1: обзор матча и результат игры 30.09.2024

Команда украинца постаралась закрыть все вопросы еще в первом тайме.
Вчера, 23:53
Борнмут - Саутгемптон / Getty Images
Борнмут - Саутгемптон / Getty Images

В понедельник, 30 сентября, состоялся последний матч шестого тура Английской Премьер-лиги, в котором сошлись Борнмут и Саутгемптон.

С первых минут, как все уже к этому привыкли, на поле вышел Илья Забарный, чьи одноклубники еще в первом тайме организовали для себя более чем комфортное преимущество в три гола.

Сначала на 17-й минуте Эванилсон отметился дебютным голом в Англии, а в период с 32-й по 39-ю минуты подопечные Андони Ираолы отправили в ворота соперника еще два мяча. В этот раз постарались Данго Уаттара и Антуан Семенио.

На старте второй половины игры "святым" удалось отыграть один мяч усилиями Тейлора Харвуд-Беллиса. И, по сути, у гостей больше не было моментов, за счет которых они могли бы намекнуть на интригу.

Борнмут завоевал свою вторую победу в чемпионате, которая подняла его на 11-ю строчку таблицы. Теперь у команды Забарного восемь очков. Саутгемптон же остается предпоследним с одним баллом в активе.

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Статистика матча Борнмут - Саутгемптон шестого тура АПЛ

Борнмут - Саутгемптон 3:1
Голы: Эванилсон, 17, Уаттара, 32, Семенио, 39 - Харвуд-Беллис, 51.

Ожидаемые голы (xG): 1.86 - 0.98
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 18 - 12

Борнмут: Аррисабалага - Смит, Забарный, Сенеси, Керкез - Кук, Кристи, Семенио (Синистерра, 89), Уаттара (Клюйверт, 61), Тавернье (Скотт, 76) - Эванилсон (Унал, 76).

Саутгемптон: Рамсдейл - Сугавара, Харвуд-Беллис, Беднарек, Тейлор - Даунс, Угочукву (Стюарт, 46), Корне (Диас, 46), Фернандеш (Лаллана, 70), Фрейзер (Арибо, 46) - Диблинг (Арчер, 76).

Предупреждения: Тавернье, Керкез - Фернандеш, Сугавара, Даунс, Диблинг, Лаллана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут саутгемптон АПЛ Илья Забарный

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