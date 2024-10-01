АПЛ аннулировала дисквалификацию Бруну Фернандеша

Португалец был удален в поединке против Тоттенхэма.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш сможет принять участие в следующем матче чемпионата Англии.

Португальский футболист был удален на 42-й минуте в поединке против Тоттенхэма (0:3). Ему грозила трехматчевая дисквалификация.

Читай также: Спорное удаление Фернандеша способствовало разгрому Манчестер Юнайтед Тоттенхэмом

"Красные дьяволы" подали апелляцию, которая была удовлетворена.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш девять матчей во всех турнирах, за которые сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что легенда МЮ может заменить тен Хага на посту рулевого взрослой команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!