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АПЛ аннулировала дисквалификацию Бруну Фернандеша

Португалец был удален в поединке против Тоттенхэма.
Сегодня, 20:27
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш сможет принять участие в следующем матче чемпионата Англии.

Португальский футболист был удален на 42-й минуте в поединке против Тоттенхэма (0:3). Ему грозила трехматчевая дисквалификация.

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"Красные дьяволы" подали апелляцию, которая была удовлетворена.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш девять матчей во всех турнирах, за которые сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что легенда МЮ может заменить тен Хага на посту рулевого взрослой команды.

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Источник: Манчестер Юнайтед

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