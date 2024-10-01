Довбик пропустит следующий матч Ромы
Украинец попал под решение главного тренера команды.
В четверг, 3 октября, состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором Рома сыграет с Эльфсборгом.
Как сообщает Roma Press, главный тренер итальянского клуба планирует ротацию в этом матче.
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Украинский нападающий Артем Довбик получит отдых. Также играть не будут Пауло Дибала, Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини получат отдых.
В текущем сезоне украинец забил три гола за Рому во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий забил за Байер в Юношеской Лиге УЕФА.
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