Довбик пропустит следующий матч Ромы

В четверг, 3 октября, состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором Рома сыграет с Эльфсборгом.

Как сообщает Roma Press, главный тренер итальянского клуба планирует ротацию в этом матче.

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Украинский нападающий Артем Довбик получит отдых. Также играть не будут Пауло Дибала, Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини получат отдых.

В текущем сезоне украинец забил три гола за Рому во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий забил за Байер в Юношеской Лиге УЕФА.

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