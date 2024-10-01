iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик пропустит следующий матч Ромы

Украинец попал под решение главного тренера команды.
Сегодня, 20:52
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 3 октября, состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором Рома сыграет с Эльфсборгом.

Как сообщает Roma Press, главный тренер итальянского клуба планирует ротацию в этом матче. 

Читай также: Экс-футболист сборной Украины оценил выступления Довбика за Рому: У меня не было сомнений в трансфере

Украинский нападающий Артем Довбик получит отдых. Также играть не будут Пауло Дибала, Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини получат отдых.

В текущем сезоне украинец забил три гола за Рому во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий забил за Байер в Юношеской Лиге УЕФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

В Болгарии таксист заехал на стадион во время футбольного матча В Болгарии таксист заехал на стадион во время футбольного матча
Селезнев неожиданно возобновил карьеру – форвард нашел новую команду в Украине Селезнев неожиданно возобновил карьеру – форвард нашел новую команду в Украине
"Нам чуть-чуть не везет": лидер Шахтера нашел причины провального старта сезона "Нам чуть-чуть не везет": лидер Шахтера нашел причины провального старта сезона
Гасперини оценил уровень Шахтера перед матчем в Лиге чемпионов Гасперини оценил уровень Шахтера перед матчем в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо
Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Матчи Лиги чемпионов
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
Лига чемпионов: Брест уничтожил Зальцбург, Арсенал примет ПСЖ, Байер сыграет с Миланом, матчи Барселоны, Интера, Манчестер Сити
просмотров

Последние новости

Европа23:00
В Болгарии таксист заехал на стадион во время футбольного матча
Украина22:42
Селезнев неожиданно возобновил карьеру – форвард нашел новую команду в Украине
Украина22:35
"Нам чуть-чуть не везет": лидер Шахтера нашел причины провального старта сезона
Лига Чемпионов22:30
Гасперини оценил уровень Шахтера перед матчем в Лиге чемпионов
Европа22:10
Transfermarkt обновил трансферную стоимость Мудрика и Зинченко
Лига Чемпионов21:40
Лига чемпионов: Брест уничтожил Зальцбург, Арсенал примет ПСЖ, Байер сыграет с Миланом, матчи Барселоны, Интера, Манчестер Сити
Бокс21:22
Известный тренер назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика
Европа20:52
Довбик пропустит следующий матч Ромы
Европа20:27
АПЛ аннулировала дисквалификацию Бруну Фернандеша
Лига Чемпионов20:25
"С атмосферой в Украине не сравнить": Судаков обратился к немецким фанатам перед матчем ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK