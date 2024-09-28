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Экс-футболист сборной Украины оценил выступления Довбика за Рому: У меня не было сомнений в трансфере

Игорь Худобяк похвалил Артема Довбика.
Сегодня, 11:10
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Бывший капитан львовских Карпат Игорь Худобяк похвалил форварда римской Ромы Артема Довбика, оценив его игру в последних матчах за "волков":

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Очень приятно, что у украинского форварда есть такая статистика в Европе – гол в третьем матче подряд. Думаю, что причиной этого является то, что после прихода нового тренера изменилась атмосфера в клубе, что немного помогло Довбику. Да, он больше начал понимать партнеров, партнеры теперь понимают его, прошло время, они сыгрались.

В ворота Атлетика Артем очень круто забил после кросса левого защитника. Думаю, что тренер доволен его действиями, а заменил его, потому что дает шанс другим форвардам проявить себя. Артём подходит Роми.

Я думаю, он подошел бы многим топ-клубам Европы, которым нужен такой центрфорвард таранного типа. Довбик немного похож на Лукаку, может, менее габаритный, но что-то похожее у них есть.

У меня не было сомнений в трансфере Довбика в Рому, Артем хорошо обдумал это решение, взвесил. И это неважно, потому что он забивает голы, помогает команде и приносит пользу.

Если он будет дальше это делать, то сможет перейти и в Атлетико, и в любой другой топ-клуб. Если будет забивать так, как в предыдущих трех играх, то наверняка забьет около 40 голов за сезон. Но на самом деле я думаю, что 20 голов должен был Довбик забить. Точнее, более 20", - заявил Художественный комментарии NV.

Напомним, Игорь Худобяк вызывался в ряды национальной сборной Украины в 2010 и 2011 годах.

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