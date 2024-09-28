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"Я недоволен": Довбик сдержанно оценил старт Ромы в Лиге Европы

Украинец забил в ворота Атлетика Бильбао.
Сегодня, 08:58
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Итальянская Рома с ничьей стартовала в новом розыгрыше Лиги Европы. Единственный гол "волков" в игре с Атлетиком забил украинский форвард Артем Довбик.

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Довбик коротко подвел итоги поединка в Риме, опубликовав сообщение в своем Instagram:

"Недоволен результатом дебютного матча в Лиге Европы, но мы идем дальше. Увидимся в воскресенье", - написал Артем.

Напомним, следующий матч Рома проведет в Серии А. Уже в это воскресенье, 29 сентября, "волки" сыграют против Венеции. Старт встречи запланирован на 16:00 по киевскому времени.

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