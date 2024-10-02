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В Болгарии таксист заехал на стадион во время футбольного матча

Работник арены помог водителю выбраться на дорогу.
Сегодня, 00:45
Такси заехало на стадион в Болгарии
Такси заехало на стадион в Болгарии

В рамках чемпионата Болгарии Септември сыграл вничью с ЦСКА 1948 (1:1).

Во время поединка произошла курьезная ситуация. Таксист случайно заехал на стадион во время поединка.

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Автомобиль появился внутри стадиона ближе к концовке второго тайма.

Один из сотрудников арены подошел к таксисту и у углового флага объяснил, как ему выехать обратно.

Отметим, что в социальных сетях сравнили эту ситуацию культовым французским фильмом "Такси 4". В этой серии франшизы о таксисте Даниэле и его товарище Эмильене появился футболист Джибриль Сиссе, подписавший тогда контракт к Марселем.

Ранее легендарный аргентинский форвард впервые показал свою новорожденную дочь.

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