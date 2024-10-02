Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа

Украинец пообщался с Анчелотти перед матчем в Лиге чемпионов.

Вратарь Реала Андрей Лунин вскоре проведет свой первый матч за мадридский клуб в текущем сезоне.

Украинский футболист получил шанс проявить себя, ведь основной голкипер команды Тибо Куртуа получил травму в матче против Атлетико (1:1).

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Как сообщает Defensa Central, Лунин пообщался с главным тренером команды Карло Анчелотти.

"Мне очень жаль, что Куртуа травмировался, но если мне придется сыграть – я готов".

В среду, 2 октября, Реал сыграет против Лилля в рамках Лиги чемпионов. Начало поединка в 22:00 по Киеву.

Ранее украинский нападающий забил за Байер в Юношеской Лиге УЕФА.

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