Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа
Украинец пообщался с Анчелотти перед матчем в Лиге чемпионов.
Вратарь Реала Андрей Лунин вскоре проведет свой первый матч за мадридский клуб в текущем сезоне.
Украинский футболист получил шанс проявить себя, ведь основной голкипер команды Тибо Куртуа получил травму в матче против Атлетико (1:1).
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Как сообщает Defensa Central, Лунин пообщался с главным тренером команды Карло Анчелотти.
"Мне очень жаль, что Куртуа травмировался, но если мне придется сыграть – я готов".
В среду, 2 октября, Реал сыграет против Лилля в рамках Лиги чемпионов. Начало поединка в 22:00 по Киеву.
Ранее украинский нападающий забил за Байер в Юношеской Лиге УЕФА.
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