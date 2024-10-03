Сэйв Лунина попал в пятерку лучших этого тура Лиги чемпионов

Украинец спас свою команду от пропущенного в конце первого тайма.

Пресс-служба УЕФА опубликовала подборку лучших моментов Лиги чемпионов.

В топ-5 вошел сэйв украинского голкипера Андрея Лунина. Вратарь Реала в конце первого тайма, а именно на 35-ой минуте, совершил эффектное спасение после удара форварда Лилля Джонатана Дэвида с близкой дистанции.

В видео также попали два отраженных удара в исполнении Эмилиано Мартинеза и сейвы после ударов с пенальти в исполнении Тимона Велленройтера и Пауло Гассаниги в матче Фейенорд - Жирона.

What a performance we witnessed from Dibu Martínez 👏



Some unbelievable goalkeeping tonight... ⬇️@QatarAirways || #LetsFly pic.twitter.com/hHvjJoq5BU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2024

Напомним, что в этом поединке Реал минимально проиграл Лиллю.

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