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Сэйв Лунина попал в пятерку лучших этого тура Лиги чемпионов

Украинец спас свою команду от пропущенного в конце первого тайма.
Сегодня, 19:20
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Пресс-служба УЕФА опубликовала подборку лучших моментов Лиги чемпионов.

В топ-5 вошел сэйв украинского голкипера Андрея Лунина. Вратарь Реала в конце первого тайма, а именно на 35-ой минуте, совершил эффектное спасение после удара форварда Лилля Джонатана Дэвида с близкой дистанции.

В видео также попали два отраженных удара в исполнении Эмилиано Мартинеза и сейвы после ударов с пенальти в исполнении Тимона Велленройтера и Пауло Гассаниги в матче Фейенорд - Жирона.

Напомним, что в этом поединке Реал минимально проиграл Лиллю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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