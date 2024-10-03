Хоффенхайм - Динамо: статистика матча
В четверг, 3 октября, в рамках второго тура основной части Лиги Европы сошлись Хоффенхайм и Динамо.
Команда Александра Шовковского неплохо смотрелась на фоне немецкого коллектива, сделав выводы из поражения от Лацио (0:3).
Но и в этой игре киевляне пропустили: на 22-й минуте Адам Гложек с близкого расстояния замкнул передачу одноклубника.
Несмотря на все попытки "бело-синих" отыграться, Хоффенхайм увеличил свое преимущество усилиями все того же Гложека, который нанес точный удар на 60-й минуте поединка.
В итоге Динамо проиграло Хоффенхайму со счетом 0:2, продолжая находится в "подвале" общей таблицы основной части Лиги Европы.
Статистика матча Хоффенхайм - Динамо второго тура основной части Лиги Европы
Хоффенхайм - Динамо 2:0
Голы: Гложек, 22, 60.
Ожидаемые голы (xG): 2.06 - 0.46
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 19 - 8
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 14 - 8
Угловые удары: 4 - 7
Офсайды: 1 - 0
Желтые карточки: 1 - 0
Красные карточки: 0 - 0
Всего передач: 486 - 521
Выполненные передачи: 432 - 448
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с голами прошедшего поединка Лиги Европы между Хоффенхаймом и Динамо.
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