МЮ установил очередной антирекорд при эре тен Хага

В рамках второго тура Лиги Европы Манчестер Юнайтед поехал в гости к Порту.

Манкунианцы прекрасно начали поединок, получив комфортное преимущество в два мяча на старте встречи и казалось, что они спокойно будут контролировать игру, но не так случилось как думалось.

Еще до перерыва «драконы» не просто сократили отставание, а еще и восстановили паритет в счете. Отмечались бразильский вингер Пепе и Саму Омородион.

Во втором тайме Омородион оформил дубль и «помог» коллективу Эрика тен Гага установить антирекорд.

«Красные дьяволы» пропустили 3 и более голов в 24 матчах, ни один клуб из Англии не имеет большего количества поединков с таким количеством пропущенных с момента назначения нидерландца на пост тренера Манчестер Юнайтед.

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет все еще 3:2. Отметим, что за МЮ забивали Маркус Рэшфорд и Расмус Хойлунд.

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