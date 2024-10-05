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Ливерпуль планирует избавиться от звездного японца

Ватару Эндо не входит в планы Арне Слота.
Сегодня, 07:58
Ватару Ендо / Getty Images
Ватару Ендо / Getty Images

Ливерпуль хочет продать японского полузащитника Ватару Эндо, контракт которого рассчитан до лета 2027 года. Об этом пишет Football Insider.

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По сообщению источника, главный тренер Арне Слот не видит перспективы в японце. Наставник попросил руководство продать футболиста, а за вырученные деньги приобрести молодого игрока.

Отметим, Эндо провел за Ливерпуль 46 матчей во всех турнирах. Отличился японец только двумя голами и одним ассистом.

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