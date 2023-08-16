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Ливерпуль подпишет капитана сборной Японии

О приобретении Ватару Ендо клуб договорился за считанные часы.
Вчера, 23:58
Ватару Ендо / Twitter
Ватару Ендо / Twitter

Фанаты Ливерпуля получат долгожданное усиление опорной зоны.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" подпишут Ватару Ендо из Штутгарта. За футболиста заплатят 19 млн евро.

Завтра, 17 августа, японец должен пройти медосмотр для нового клуба, а затем о трансфере объявят официально. Детали контракта остаются неизвестными.

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Отметим. что в прошлом сезоне Ватару провел 33 матча в Бундеслиге, забив 5 голов и отдав 5 ассистов. Также он является капитаном сборной Японии по футболу.

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