Ливерпуль близок к подписанию опытного хавбека

Английский Ливерпуль готовится к неожиданному приобретению.

Как сообщают многочисленные источники, "красные" нацелились на подписание 30-летнего хавбека Штутгарта Ватару Ендо. Финансовые детали неизвестны.

Отмечается, что японец уже попросил свою команду отпустить его. Ендо расценивает этот переход, как возможность всей своей жизни.

В минувшем сезоне Ватару провел 33 матча в Бундеслиге, забив 5 голов и отдав 5 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль может перехватить трансферную цель МЮ.