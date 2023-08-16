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Ливерпуль близок к подписанию опытного хавбека

Выбор "красных", мягко говоря, удивляет.
Вчера, 22:51
Ватару Ендо
Ватару Ендо

Английский Ливерпуль готовится к неожиданному приобретению.

Как сообщают многочисленные источники, "красные" нацелились на подписание 30-летнего хавбека Штутгарта Ватару Ендо. Финансовые детали неизвестны.

Отмечается, что японец уже попросил свою команду отпустить его. Ендо расценивает этот переход, как возможность всей своей жизни.

В минувшем сезоне Ватару провел 33 матча в Бундеслиге, забив 5 голов и отдав 5 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль может перехватить трансферную цель МЮ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Ватару Ендо

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