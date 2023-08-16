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Ливерпуль может перехватить трансферную цель МЮ

Софьян Амрабат, якобы, близок к переходу в стан мерсисайдцев.
Сегодня, 22:00
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Ливерпуль в своих поисках опорника дошел до того, что может перехватить трансферную цель Манчестер Юнайтед.

Как сообщает издание AD.nl, "красные" близки к подписанию Софьяна Амрабата из Фиорентины. Трансфер должен обойтись в 36 млн евро.

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Коллектив Юргена Клоппа, якобы, должен оформить сделку по марокканскому хавбеку в ближайшие дни, а переговоры находятся на завершающей стадии.

Отметим, что Амрабат стал широко известен общестевнности по итогам ЧМ-2022, где был лидером своей сборной, которая дошла до полуфинала турнира.

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