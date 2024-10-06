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Жирона без Цыганкова вырвала победу над Атлетик Бильбао

Команды пробили четыре пенальти, но только один реализовали.
Сегодня, 17:09
Жирона / Getty Images
Жирона / Getty Images

В 9-м туре Ла Лиги Жирона на своем поле встретилась с Атлетик Бильбао.

Первые минуты матча команды потратили на то, чтобы присмотреться друг к другу, а вот потом началось веселье.

На 28-ой минуте в ворота каталонцев был назначен первый пенальти. К отметке подошел Алекс Беренгер, но переиграть Пауло Гассанигу он не сумел.

Чуть более чем через 10 минут Яссер Асприлья открыл счет, однако, достаточно быстро ему ответил Ойан Сансет, восстановив паритет в счете.

Во втором тайме Атлетик получил право на еще один пенальти. На этот раз 11-метровый пробил Нико Уильямс, который тоже не переиграл Гассанигу, однако, аргентинский вратарь слишком далеко вышел из ворот, поэтому, стандарт перебили, но, и с третьей попытки, которую исполнял Андер Эрррера, в этом матче баски не смогли пробить Пауло с пенальти.

В последние полчаса матча Жирона выглядела острее, однако, настала очередь голкипера Атлетика Бильбао Алекса Падильи показывать чудеса вратарского мастерства. В частности 21-летний вратарь совершил невероятный сейв после удара с близкой дистанции от Янхеля Эрреры, а в компенсированное время он повторил подобное после удара Кристиана Стуани.

Впрочем, Стуани таки добился своего. За несколько минут до конца матча Жирона также получила право на пробитие пенальти и Кристиан реализовал его.

Жирона - Атлетик 2:1

Голы: Асприлья, 39, Стуани (пен), 90+9 - Сансет, 41

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетик Жирона

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